Blitz degli agenti nei minimarket | sequestrate 700 bottiglie di alcolici

Un'azione decisa delle forze dell'ordine ha portato al blitz in due minimarket, dove sono state sequestrate 700 bottiglie di alcolici conservate illegalmente nei frigoriferi. La polizia locale ha agito prontamente per far rispettare le normative comunali, sanzionando i negozi con multe salate e contribuendo a tutelare la sicurezza urbana. Un intervento che ribadisce l'impegno delle autorità nel garantire un mercato più sicuro e regolamentato.

Blitz della polizia locale in due minimarket: sequestrate 700 bottiglie di bevande alcoliche conservate in frigorifero e pronte per la vendita. Gli agenti hanno riscontrato la violazione del regolamento comunale di polizia urbana, che vieta la vendita di alcolici refrigerati. A ciascun esercizio commerciale è stata elevata una sanzione amministrativa di 300 euro, come previsto dalle disposizioni introdotte con la recente modifica al regolamento comunale, approvata dal consiglio comunale, che rafforza le misure contro la vendita irregolare di alcolici. Questa operazione rientra in un piano più ampio di controlli voluto dall’amministrazione comunale per garantire la pubblica sicurezza e contrastare fenomeni di degrado e comportamenti illeciti con un’azione costante e coordinata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Blitz degli agenti nei minimarket: sequestrate 700 bottiglie di alcolici

In questa notizia si parla di: blitz - agenti - minimarket - sequestrate

Calciomercato Juve, blitz in Italia: gli agenti hanno incontrato una rivale. Mossa a sorpresa per l’obiettivo dei bianconeri. Gli ultimi aggiornamenti - Calciomercato Juve in fermento: un blitz in Italia ha svelato l'interesse del Napoli per Jonathan David.

Blitz degli agenti nei minimarket: sequestrate 700 bottiglie di alcolici; Rozzano, blitz della polizia locale: sequestrate oltre 700 bottiglie di alcolici refrigerati; In casa aveva un supermarket della droga: 24enne arrestato.

Blitz degli agenti nei minimarket: sequestrate 700 bottiglie di alcolici - Blitz della polizia locale in due minimarket: sequestrate 700 bottiglie di bevande alcoliche conservate in frigorifero e pronte per ... ilgiorno.it scrive

Blitz nella notte in Barriera: due arresti, 300 articoli sequestrati. Alcuni agenti sono stati aggrediti - Nel corso dell’operazione sono stati ispezionati 10 locali pubblici, con sanzioni amministrative per un totale di 2357 euro. Secondo giornalelavoce.it