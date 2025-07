Beukema al Napoli si chiude | Ballano 2 milioni | Annuncio da Torino | accordo totale per un giocatore del Napoli

Il mercato del Napoli accelera senza sosta, tra acquisizioni e cessioni strategiche che potrebbero rivoluzionare la squadra. Mentre si avvicina la chiusura per un rinforzo difensivo richiesto da Antonio Conte, si prepara anche una cessione da 2 milioni di euro, annunciata da Torino. Giovanni Manna lavora con attenzione su più fronti, spianando la strada a due importanti novità che cambieranno il volto del club. La sessione estiva si preannuncia ricca di sorprese e colpi di scena.

Il mercato del Napoli viaggia a velocità sostenuta su un doppio binario: da un lato la chiusura imminente per il grande rinforzo difensivo richiesto da Antonio Conte, dall'altro la definizione di una cessione strategica che porta liquidità nelle casse del club. Giovanni Manna sta tessendo la sua tela su più fronti, e le notizie riportate oggi da Il Mattino e La Repubblica confermano che il club è a un passo da due importanti annunci, uno in entrata e uno in uscita. Sam Beukema, il difensore centrale del Bologna, da settimane nel mirino del Napoli Fumata bianca a un passo per Beukema: il Napoli vede il traguardo. 🔗 Leggi su Napolissimo.it