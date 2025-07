La caduta degli dei

La “caduta degli dei” al torneo di Wimbledon ci ricorda come la corsa sfrenata al successo possa avere conseguenze inattese. Tsitsipas, Berrettini e Zverev ci insegnano che l’ossessione per la vittoria, se non equilibrata, può portare a sconfitte amare e a un prezzo emotivo elevato. La vera vittoria, spesso, si nasconde nel saper godere del percorso e delle emozioni che lo accompagnano. La felicità, infatti, è una partita molto più complessa e personale.

Il tennis è quello sport in cui per due settimane circa tiri una palla da una parte all'altra della rete e alla fine in finale ci vanno Sinner e Alcaraz. Solo che questa volta non è una finale qualunque. Questa è la prima finale Slam tra Jannik e Carlos, la partita più im

