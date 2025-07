Meteo persiste il caldo africano Ma l' Italia è tra l' incudine e il martello | in arrivo eventi estremi al nord

L’Italia si trova tra l’incudine e il martello, tra il caldo africano che persiste e l’imminente minaccia di eventi estremi al Nord. Mentre le temperature continuano a salire, temporali, grandinate e forti venti sono già in agguato, pronti a scatenarsi nel giro di poche ore. Come spiega il meteorologo Mattia Gussoni, questa escalation climatica alimenta l’evaporazione marina, aumentando il rischio di fenomeni meteoclimatici violenti. La sfida è ormai alle porte.

Temperature ancora roventi in questi primi giorni di luglio, ma al Nord sono in arrivo eventi meteo estremi. Temporali, grandinate e forti colpi di vento già domani sono previsti al settentrione e in parte del centro. «Con l'aumentare delle temperature - spiega il meteorologo de 'iLMeteo.it', Mattia Gussoni - cresce anche l’evaporazione dai nostri mari, la vera energia potenziale di cui si nutrono. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Meteo, persiste il caldo africano. Ma l'Italia è tra l'incudine e il martello: in arrivo eventi estremi al nord

