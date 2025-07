Delitto Mastrapasqua ucciso per delle cuffiette da 14 euro | Daniele Rezza condannato a 27 anni

Una tragica vicenda che scuote l’Italia: Daniele Rezza, 20 anni, condannato a 27 anni di carcere per aver ucciso Manuel Mastrapasqua durante una lite legata a cuffiette da soli 14 euro. Un caso che solleva profonde riflessioni sulla violenza e sull’importanza della giustizia. La sentenza della Corte di Milano ha sancito la punizione piena per un gesto insensato, lasciando un vuoto incolmabile nelle vite di chi s’è visto strappare un caro. La…

È stato condannato a 27 anni il 20enne Daniele Rezza, per aver causato la morte di Manuel Mastrapasqua a Rozzano, in provincia di Milano, la notte dell’11 ottobre 2024, per un paio di cuffiette da 14 euro. È questo il verdetto della Corte d’Assise di Milano, presieduta da Antonella Bertoja, giudice a latere Sofia Fioretta. “Deve scontarli tutti e 27 in carcere”, ha commentato Angela, la mamma di Manuel Mastrapasqua, subito dopo la sentenza. La pubblica accusa aveva chiesto una pena di 20 anni, la Corte ha deciso, invece, per una condanna superiore, riconoscendo le aggravanti dei futili motivi e della minore difesa della vittima, ma lasciando cadere quella del nesso teleologico tra rapina e omicidio. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Delitto Mastrapasqua, ucciso per delle cuffiette da 14 euro: Daniele Rezza condannato a 27 anni

Delitto di Rozzano, il killer di Manuel Mastrapasqua in aula: "Volevo solo le cuffiette, ma lui reagì" - Nel cuore di Rozzano, l’attesa si fa palpabile: il killer di Manuel Mastrapasqua svela la sua versione in aula, mentre la madre del giovane vittima ribatte con forza.

