I cerea celebrano il meglio dello street food, trasformando Piazza Cantalupa nel cuore pulsante di una festa gastronomica senza precedenti. Ogni anno, la famiglia della ristorazione italiana, guidata dal rinomato Da Vittoio, dà vita a Gli Artisti dello Streetfood 2025: un’occasione unica per scoprire il sapore autentico di carretti, food truck e del cibo di strada, unendo cultura culinaria e divertimento in una Tropical Night indimenticabile.

