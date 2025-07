Corriere dello Sport | Napoli 75 milioni per il doppio colpo

Il mercato del Napoli si infiamma con una strategia ambiziosa: 75 milioni destinati a due grandi colpi di scena. L’obiettivo? Rafforzare la squadra con Dan Ndoye e Sam Beukema, protagonisti di offerte che scuotono Bologna. La sfida tra i club si fa serrata, mentre il tempo corre e le trattative si intensificano, lasciando tutti con il fiato sospeso su cosa accadrà nei prossimi giorni. Riuscirà il Napoli a chiudere l’affare?

Il mercato si scalda tra Napoli e Bologna, con due obiettivi ben precisi nel mirino degli azzurri: Dan Ndoye e Sam Beukema. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il club partenopeo ha bussato alla porta dei felsinei con due offerte distinte, ma entrambe sono state rispedite al mittente dal direttore tecnico Sartori. In palio c'è un pacchetto da 75 milioni di euro, lo stesso valore della clausola di Osimhen, per intenderci. Al centro della trattativa anche Alessandro Zanoli, terzino destro che piace molto a Vincenzo Italiano e potrebbe rappresentare una preziosa contropartita tecnica.