Equus Inter Lumina | dal 11 luglio la grande mostra di Gustavo Aceves alla Villa Romana del Casale di Piazza Armerina

Dal 11 luglio, la Villa Romana del Casale di Piazza Armerina si trasforma in un palcoscenico di eccellenza artistica con “Equus Inter Lumina” di Gustavo Aceves. Questa mostra internazionale, aperta fino al 31 dicembre, invita i visitatori a immergersi in un viaggio tra luce e cavalli, tra tradizione e innovazione. Non perdere l’occasione di scoprire come l’arte contemporanea possa illuminare il patrimonio storico, creando un dialogo unico tra passato e futuro.

Piazza Armerina (EN), 2 luglio 2025 – Si terrà venerdì 11 luglio 2025 alle ore 12:00, presso la suggestiva Villa Romana del Casale a Piazza Armerina, la cerimonia inaugurale della mostra internazionale “Equus Inter Lumina” dell’artista messicano Gustavo Aceves. L’evento segna l’inizio di un’importante esposizione d’arte contemporanea visitabile fino al 31 dicembre 2025, inserita in un percorso artistico e culturale diffuso nel territorio siciliano. La mostra, promossa dalla Regione Siciliana e dal Parco Archeologico di Morgantina e Villa Romana del Casale, è curata da Vincenzo Sanfo e prodotta da Renaissance srl. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com © Dailyshowmagazine.com - “Equus Inter Lumina”: dal 11 luglio la grande mostra di Gustavo Aceves alla Villa Romana del Casale di Piazza Armerina

In questa notizia si parla di: piazza - luglio - armerina - mostra

Torna in piazza Saffi il mega concerto di Radio Bruno: appuntamento a luglio - Il mega concerto di Radio Bruno torna a Forlì, portando musica e divertimento in piazza Saffi! L'appuntamento è per mercoledì 2 luglio, con ingresso gratuito.

Si svolgerà venerdì 11 luglio, alle ore 12.00, a Villa Romana del Casale di Piazza Armerina (EN), la cerimonia inaugurale della mostra: "Equus Inter Lumina" con le sculture realizzate dall' artista messicano Gustavo Aceves, che sarà presente all'inaugurazione Vai su Facebook

#PiazzaArmerina, prima mostra d'arte diffusa in #Sicilia, al via 11 luglio. Vai su X

Le statue equestri di Aceves alla Villa Romana del Casale di Piazza Armerina; Enogastronomia e turismo: “Sicily Food Vibes” fa tappa a Piazza Armerina; Between Festival Music & arts, dal 22 luglio a Piazza Armerina, Aidone, Mazzarino, Pietraperzia. Il calendario degli eventi.

“Equus Inter Lumina”: l’arte monumentale di Gustavo Aceves a Piazza Armerina - 00 presso la Villa Romana del Casale di Piazza Armerina la cerimonia inaugurale della prestigiosa mostra internazion ... Da telenicosia.it

Piazza Armerina si accende con “Sicily Food Vibes”: un viaggio tra sapori, tradizione e creatività culinaria - Laboratori, cooking show, masterclass e degustazioni nel cuore della SiciliaPIAZZA ARMERINA – Continua il viaggio del gusto di “Sicily Food Vibes”, la manifestazione itinerante dedicata alla promozion ... Secondo lasicilia.it