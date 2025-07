Nyaight of the living cat la recensione | come sopravvivere all' apocalisse felina

Se pensavate di sfuggire all'apocalisse felina, preparatevi a una sorpresa: niente fuga, niente scampo, solo coccole obbligatorie. "Nyaight of the Living Cat" è un anime folle e surreale che rivoluziona le regole del genere, immergendoci in un mondo dove i gatti dominano e la normalità salta in aria. Pronti a scoprire questa Gattastrofe? La nostra recensione vi guiderà attraverso un viaggio imprevedibile e irresistibile nel regno dei felini sovrani.

Fuggire è inutile, cercare riparo anche: i gatti vi troveranno e non potrete fare a meno di coccolarli. È solo l'inizio della Gattastrofe. Eccovi la nostra recensione di Nyaight of the living cat: un anime folle e surreale. Dobbiamo necessariamente fare una premessa: dato il tema e il tono dell'anime, la nostra recensione. potrebbe uscire un po' dalle convenzioni. D'altra parte stiamo parlando di un'incursione nel rutilante mondo anime di quel geniaccio di Takashi Miike, qui nelle vesti di Chief Director. Adeguarsi a questo divertissement che stravolge il tema dell'apocalisse zombie in chiave gattara è quindi quasi d'obbligo.

