La scelta del governo? Solo perché al bando hanno partecipato molte più realtà

La recente decisione del governo di assegnare fondi ai festival teatrali è stata motivata dalla trasparenza e dalla pluralità di partecipanti, non da scelte politiche. Il vicesindaco di Forlì, Vincenzo Bongiorno, sottolinea come la partecipazione numerosa e i criteri di valutazione chiari abbiano guidato questa selezione.

"Non vi è stato alcun taglio ai Festival teatrali – commenta il vicesindaco e assessore alla cultura di Forlì, Vincenzo Bongiorno –. Vi è l’esito di un bando, con criteri di valutazione dichiarati e con una commissione di cui si conoscono i nomi che ha valutato. Dalla valutazione è risultato che alcune realtà sono risultate assegnatarie di un contributo minore. Ricordo che nelle valutazioni triennali del 2015 e del 2018, furono numerose le bocciature e i declassamenti, senza che tutto ciò abbia causato le polemiche di questi giorni". Tra le ragioni dei declassamenti ci sarebbe anche la quantità di domande: "Gli organismi che hanno fatto domanda per accedere al finanziamento in questa triennalità sono nel complesso il 70% più numerosi per richieste rispetto a quelli che ne usufruivano precedentemente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "La scelta del governo?. Solo perché al bando hanno partecipato molte più realtà"

