Manuela Bora e Antonio Mastrovincenzo si sono opposti con decisione alle scorciatoie politiche, riaffermando la loro dignità e il valore di scelte sincere. Nonostante siano stati esclusi dal partito per il terzo mandato, hanno dimostrato che un "no" può anche nascondere un "sì" a principi più alti. La loro posizione rivela come l'integrità possa essere una vittoria più grande di qualsiasi incarico, lasciando aperto uno spiraglio di speranza per un impegno politico autentico.

Un "no" e, forse, un "sì". Sono le risposte che sta ricevendo il candidato governatore del centrosinistra Matteo Ricci dai consiglieri dem uscenti Manuela Bora e Antonio Mastrovincenzo. I due, "silurati" dal loro stesso partito con la "scusa" tutta anconetana del terzo mandato (Cesetti a Fermo, anche lui al terzo giro, è entrato in lista) volevano essere ripescati proprio da Ricci nella lista del presidente nella ferma convinzione che non ci si potesse privare di due esponenti che hanno sempre garantito un massiccio bottino di voti. Ma per prima la Bora, che aveva anticipato la sua posizione nell’assemblea regionale del partito di sabato, ha declinato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il rifiuto di Manuela Bora all’altra lista: "No a scorciatoie, ho una dignità"

