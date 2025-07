Il paradosso Osimhen | perché PSG e Real non lo vogliono | Ecco quale sarà il suo futuro

Il paradosso Osimhen scuote il calciomercato europeo: un centravanti con numeri da capogiro, capace di dominare in Turchia e sognare la Champions, sembra ora rifiutato dalle grandi élite del calcio. Come può un talento così incredibile rimanere ai margini delle scelte dei top club? La sua storia mette in discussione le dinamiche di mercato e il valore reale di un bomber di livello mondiale. Ma quale sarà davvero il suo destino?

È il paradosso al centro del calciomercato europeo. Un centravanti da 37 gol in 41 partite, nel pieno della sua carriera, capace di trascinare da solo un club come il Galatasaray alla vittoria, è apparentemente senza un mercato tra le élite del calcio. Come è possibile che Victor Osimhen, il bomber che solo un anno fa era sulla lista dei desideri di ogni top club, oggi si trovi in un limbo dorato, conteso tra il miraggio saudita e le timide avance della Juventus? La risposta non risiede in un presunto calo del giocatore, ma in una mossa strategica precisa, un patto studiato a tavolino da Aurelio De Laurentiis, che oggi si sta rivelando un capolavoro di tutela che ha messo in scacco tutte le pretendenti. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Il paradosso Osimhen: perché PSG e Real non lo vogliono | Ecco quale sarà il suo futuro

