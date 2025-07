Sinner-Vukic oggi a Wimbledon a che ora si gioca | orario e dove vederla in TV e streaming

Se sei un appassionato di tennis, non puoi perdere il grande match di oggi tra Sinner e Vukic a Wimbledon! Il secondo turno si svolgerà non prima delle 18:00, offrendo un spettacolo imperdibile sui campi del prestigioso torneo. Scopri orario, dove seguire la partita in TV e in streaming, e preparati a vivere ogni punto come se fossi in campo. Continua a leggere per tutte le informazioni!

Sinner-Vukic è la partita del secondo turno del torneo di Wimbledon in programma oggi non prima delle 18. Tutto quello che c'è da sapere su diretta TV e streaming. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sinner - vukic - wimbledon - streaming

Wimbledon, Sinner sul velluto all'esordio: battuto Nardi in tre set, ora sfiderà Vukic Finale 6-4 6-3 6-0 - L’emozione è alle stelle a Wimbledon: sul velluto, l’esordio di Sinner, che supera Nardi in tre set e ora sfida Vukic in un match imperdibile.

Sinner-Vukic a Wimbledon, dove vedere in tv e streaming | Sky Sport Vai su X

Sinner-Vukic, orario e dove vedere in tv e streaming il secondo turno di Wimbledon Vai su Facebook

Sinner-Vukic a Wimbledon, dove vedere in tv e streaming; Sinner-Vukic domani a Wimbledon: orario, precedenti e dove vederla; Sinner affronta Vukic al 2° turno: quando e dove vederlo in tv.

Sinner, a che ora gioca contro Vukic nel secondo turno di Wimbledon e dove vederla in tv e streaming - Buona la prima per Jannik Sinner che ha superato il connazionale Luca Nardi nel primo turno di Wimbledon. Si legge su ilmessaggero.it

Sinner-Vukic oggi a Wimbledon, a che ora si gioca: orario e dove vederla in TV e streaming - Vukic è la partita del secondo turno del torneo di Wimbledon in programma oggi non prima delle 18. Segnala fanpage.it