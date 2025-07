Residenza fantasma Condannato a restituire il reddito di cittadinanza

Un caso che fa discutere: un cittadino di Brindisi condannato a restituire oltre 12mila euro di Reddito di Cittadinanza, accusato di aver fornito una residenza "fantasma". La sentenza del tribunale civile di Pesaro mette in luce le conseguenze di false dichiarazioni e il rafforzamento dei controlli. La vicenda si conclude con una chiara vittoria per l'Inps e un monito importante per chi tenta di eludere le regole.

Reddito di cittadinanza e residenza "fantasma", e per lui scatta la condanna da parte del tribunale civile di Pesaro a restituire oltre 12mila euro. Si è chiusa con una sonora bocciatura la causa intentata da un cittadino italiano originario di Brindisi contro l’ Inps, nel tentativo di opporsi alla richiesta di restituzione del reddito di cittadinanza ricevuto tra il 2020 e il 2022. A stabilirlo è il giudice del lavoro di Pesaro, Gianfranco Tamburini, che ha rigettato in blocco il ricorso e condannato il ricorrente a restituire 12.652,21 euro, più interessi e spese legali. Tutto ruota attorno a un indirizzo pesarese in strada della Vallugola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Residenza fantasma. Condannato a restituire il reddito di cittadinanza

