Il bilancio di Cesena 2024 | Verde da curare meglio

Il primo anno di assessore di Cesena 2024, guidato da Armando Strinati, evidenzia un consolidamento forte sia dentro che fuori il consiglio comunale. Con tre consiglieri, il gruppo ha contribuito in modo significativo alle attività istituzionali, anche se riconoscono di poter migliorare nella comunicazione delle proprie proposte. Ora, con questa consapevolezza, si prepara a rafforzare il suo ruolo per un futuro più efficace e trasparente.

Armando Strinati è il capogruppo di Cesena 2024, tre consiglieri, lista civica molto vicina al Pd che esprime il vicesindaco Christian Castorri. Qual è il bilancio sul primo anno di sindacatura, Strinati? "Cesena 2024 si è consolidata fuori e dentro il consiglio comunale. Essere tre consiglieri ci ha permesso di portare un contributo a tutte le attività istituzionali. Avremmo forse dovuto essere più bravi a comunicare le nostre proposte". Su quali temi si siete concentrati? "Abbiamo subito presentato al sindaco un documento con le nostre priorità : promozione dello sport, cura degli spazi pubblici, nuovo modello di trasporto pubblico, più opportunità per i più giovani". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il bilancio di Cesena 2024: "Verde da curare meglio"

