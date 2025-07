Voglio il Napoli la mossa di Beukema sblocca tutto | Manna chiude subito il doppio colpo

Il mercato del Napoli accelera con decisione, sorprendendo tutti con due operazioni strategiche che rafforzano la rosa di Antonio Conte. La mossa di Beukema ha sbloccato la situazione, permettendo a Manna di chiudere subito il doppio colpo con Lang, consegnando ai partenopei rinforzi essenziali in difesa e attacco. La dirigenza dimostra di avere le idee chiare: con questi acquisti, le ambizioni del club sono piĂą vive che mai, pronte a scrivere un nuovo capitolo di successo.

Un'accelerazione improvvisa, due tavoli chiusi quasi in contemporanea. Il mercato del Napoli entra nel vivo e lo fa con una dimostrazione di forza, definendo due operazioni strategiche che consegnano ad Antonio Conte i rinforzi chiesti per la difesa e per l'attacco. Sam Beukema e Noa Lang sono a un passo dal vestire la maglia azzurra. La dirigenza, guidata da Giovanni Manna, ha messo a segno un uno-due che delinea in modo netto le ambizioni del club per la "stagione della consacrazione", per la gioia del tecnico salentino che vede la sua squadra prendere forma. Sam Beukema vicino a diventare un nuvo calciatore del Napoli Chiuso l'affare Beukema: il semaforo verde del Bologna. 🔗 Leggi su Napolissimo.it