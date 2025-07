Cna | Bene la zona franca urbana ma le risorse stanziate non bastano

CNA Macerata accoglie con favore il rifinanziamento della Zona franca urbana per il 2025, un passo fondamentale per le aree colpite dal sisma 2016. Tuttavia, il presidente Simone Giglietti evidenzia come le risorse, pari a 11,7 milioni di euro, siano insufficienti rispetto alle esigenze delle imprese locali. È imprescindibile un impegno maggiore per sostenere concretamente lo sviluppo e la ripresa economica di queste zone.

Cna Macerata accoglie con favore il rifinanziamento per il 2025 della Zona franca urbana destinata alle aree colpite dal sisma 2016. Ma il neo presidente Simone Giglietti sottolinea anche come le risorse stanziate, 11,7 milioni di euro per quattro regioni (Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio), siano "insufficienti rispetto ai bisogni reali delle imprese". "Non possiamo non evidenziare la scarsità dei fondi disponibili rispetto alla platea potenziale di beneficiari – spiega –. Nel 2021 la Zfu era stata finanziata con 77 milioni, permettendo a oltre 3.600 imprese di beneficiare della misura". Per questo l’associazione rilancia la proposta, già avanzata nei mesi scorsi, di un credito d’imposta dedicato alle piccole imprese che intendano rinnovare strumenti e attrezzature di lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cna: "Bene la zona franca urbana, ma le risorse stanziate non bastano"

