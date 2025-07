Serena su Lautaro Martinez | Lo stimo ma ha sbagliato! Non aiuta l’Inter

Aldo Serena, ex nerazzurro, si pronuncia sul recente malcontento di Lautaro Martinez, evidenziando come il comportamento di alcuni compagni non aiuti l’Inter a crescere. Pur stimando il talento argentino, Serena sottolinea che le azioni di Lautaro non sono sempre state costruttive. La squadra ha bisogno di unità e rispetto reciproco per tornare a brillare. È fondamentale che tutti i giocatori trovino un punto d’incontro per il bene del club.

Lautaro Martinez ha deciso di esporre pubblicamente il suo malcontento per il comportamento tenuto da alcuni calciatori dell’Inter negli ultimi tempi. A dire la sua sul punto è stato Aldo Serena, ex nerazzurro. IL RAGIONAMENTO – Aldo Serena si è pronunciato sul suo account X in merito allo scontro a distanza tra Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu. L’ex giocatore dell’Inter ha dimostrato di non aver pienamente apprezzato le modalità scelte dall’argentino per esprimere la sua visione: «Lautaro Martinez ha tutta la mia stima in campo e fuori. Ha però sbagliato interferendo con il ruolo di altri. Da capitano poteva alzare il telefono. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Serena su Lautaro Martinez: «Lo stimo, ma ha sbagliato! Non aiuta l’Inter»

