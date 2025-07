Calcinaro sul caso del circolo tennis | Serve un consenso che oggi non c’è

Il sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro, sottolinea con fermezza l'importanza di un ampio consenso della comunità per le decisioni sul circolo tennis. In risposta alla richiesta di portare la questione in commissione consiliare, invita a superare strumentalizzazioni e superficialità. È fondamentale che ogni passo sia condiviso, trasparente e nel miglior interesse della città, perché solo così si può garantire una crescita solidale e duratura.

Nessuna rivoluzione per il circolo tennis di Fermo se non con un ampio consenso della città. A dirlo è il sindaco Paolo Calcinaro che commenta la richiesta del gruppo misto di portare la questione in commissione consiliare: "Perché dover fare politica locale facendo passare mezze verità o mezze bugie? Per visibilità? Per provare a ’sporcare’ chi oggi amministra in vista di prossime scadenze elettorali? Per giustificare la presenza nel nuovo partito in cui ci si è repentinamente spostati vedendolo in crescita? Non lo so. Ma tanto è: la proposta di un privato di realizzare un nuovo circolo tennis cittadino ed altre opere pubbliche di riqualificazione in cambio dell’area dell’attuale circolo tennis (per un supermercato) è una proposta di un privato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it