Buffy Charisma Carpenter spera di tornare nel sequel | Sarebbe giusto dare un finale migliore a Cordelia

Charisma Carpenter, iconica interprete di Cordelia in Buffy - L'ammazzavampiri, sogna un suo ritorno nel prossimo sequel della serie. Con una carriera che l'ha vista anche protagonista nello spin-off Angel, Carpenter desidera ardentemente chiudere il cerchio con un finale degno di Cordelia. Con il progetto in fase di sviluppo per Hulu, i fan sperano che questa volta la loro protagonista preferita trovi spazio e giustizia, perché merita un ultimo, memorabile capitolo.

La serie Buffy - L'ammazzavampiri sembra destinata ad avere un progetto sequel e l'attrice Charisma Carpenter ha condiviso il suo desiderio di essere coinvolta. Charisma Carpenter ha rivelato di sperare in un ritorno di Cordelia nella serie sequel di Buffy - L'ammazzavampiri che è in fase di sviluppo per Hulu. L'attrice aveva recitato anche nello spinoff dello show, Angel, e ha rivelato recentemente di aver avuto vari problemi con Joss Whedon, il creatore dell'universo della Cacciatrice. La speranza di un ritorno di Cordelia In un'intervista a IGN, l'attrice ha sostenuto che il suo personaggio ha avuto un finale 'ingiusto' e che sarebbe quindi molto positivo poter ritornare sullo schermo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Buffy, Charisma Carpenter spera di tornare nel sequel: "Sarebbe giusto dare un finale migliore a Cordelia"

In questa notizia si parla di: buffy - charisma - carpenter - sequel

11 Giugno 2000, una Domenica. Su Italia1, in prima serata e in prima visione, una nuova Serie TV, con protagonista la Sarah Michelle Gellar di "So Cosa Hai Fatto" e "Scream 2": BUFFY L'AMMAZZAVAMPIRI. Arrivava da noi a tre anni di distanza dagli States, Vai su Facebook

Buffy, Charisma Carpenter spera di tornare nel sequel: Sarebbe giusto dare un finale migliore a Cordelia; Buffy, Charisma Carpenter spera di tornare: 'Mio finale ingiusto'; 'Buffy l'ammazzavampiri': una nuova serie in sviluppo su Hulu.

Buffy, Charisma Carpenter spera di tornare nel sequel: "Sarebbe giusto dare un finale migliore a Cordelia" - Charisma Carpenter ha rivelato di sperare in un ritorno di Cordelia nella serie sequel di Buffy - Secondo msn.com

Buffy, Charisma Carpenter spera di tornare: 'Mio finale ingiusto' - Charisma Carpenter, interprete di Cordelia Chase in Buffy, spera di essere coinvolta nel reboot della serie con protagonista Sarah Michelle Gellar. Segnala serial.everyeye.it