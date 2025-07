Kaufmann accusa la polizia italiana | Picchiato da quattro agenti in Grecia

L'americano continua a respingere tutte le accuse e il ministro Giuli interviene sui soldi per il film fantasma.

Anastasia Trofimova, dalla Russia a Malta fino a Villa Pamphili. L’accusa a Kaufmann: «L’ha soffocata» - Un mistero avvolge la tragica fine di Anastasia Trofimova, nata a Omsk e trovata senza vita a Villa Pamphili.

“Aspirante attore”. È questo l’epiteto con cui l’Fbi, nelle schede fatte arrivare alla Polizia italiana, definisce Rexal Ford. Che in realtà si chiama “Francis Kaufmann”, vero nome dell’uomo di 46 anni, cittadino statunitense, accusato di essere il killer di Villa Pamp Vai su Facebook

Kaufmann accusa la polizia italiana: Picchiato da quattro agenti in Grecia; Villa Pamphili, novità sull'estradizione di Francis Kaufmann: nessun ricorso, presto tornerà a Roma; Giallo di Villa Pamphili, via libera all'estradizione di Kaufmann in Italia dalla Grecia.

Villa Pamphilj, Kaufmann: le accuse agli agenti italiani e la lotta contro l’estradizione - Con l'ordine di estradizione in atto, Kaufmann dovrà essere consegnato alle autorità italiane entro 15 giorni a partire dal 2 luglio scorso ... Secondo romait.it

Chi l'ha visto? Francis Kaufmann contro la polizia italiana: "Vogliono consegnarmi alla mafia". La madre di Anastasia: "Perché non l'hanno fermato?" - Cosa ha fatto l'uomo indagato per la morte della presunta figlia e sospettato per quella della moglie Anastasia, ritrovate cadaveri a Villa Pamphili ... Si legge su today.it