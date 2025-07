Mettere l' AI Act in pausa chi sono tutti quelli che lo vogliono spoiler | non solo le big tech

L’AI Act è al centro di un acceso dibattito che coinvolge non solo le big tech, ma anche startupper e investitori europei dei paesi nordici, che chiedono una moratoria. La Commissione europea si trova sotto pressione, tra richieste di pausa e sfide delle imprese locali. Quale sarà il prossimo passo in questa intricata partita? La risposta potrebbe ridefinire il futuro digitale dell’Europa.

Startupper e investori europei dei paesi nordici chiedono una moratoria. La Commissione finisce sotto il fuoco incrociato delle big tech e delle imprese locali. Che cosa farà adesso?. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Mettere l'AI Act in pausa, chi sono tutti quelli che lo vogliono (spoiler: non solo le big tech)

In questa notizia si parla di: tech - mettere - pausa - sono

La bellezza di avere una guida tra le mani e mettere continuamente pausa per leggere Vai su Facebook

Arriva la nuova app di NOW: design migliorato funzioni evolute e tecnologia Peacock; La scatola che blocca il telefono: una soluzione contro la dipendenza digitale; Amazon Prime Air mette in pausa le consegne con droni.

Perché il settore tech vuole mettere in pausa l’intelligenza artificiale - Wired Italia - Centinaia di importanti esperti di intelligenza artificiale (Ai), imprenditori tecnologici e scienziati hanno chiesto in una lettera aperta di mettere in pausa lo sviluppo e la sperimentazione di ... Segnala wired.it

Bill Gates, 'Mettere in pausa AI non risolverebbe le sfide' - "Una pausa allo sviluppo dell'intelligenza artificiale non risolverebbe le sfide future": è il messaggio di un'intervista rilasciata da Bill Gates alla Reuters online. Scrive ansa.it