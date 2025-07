Sancho Juventus dall’apertura del giocatore alla trattativa con il Manchester United | a che punto siamo con il possibile colpo I dettagli

La Juventus non molla la presa su Jadon Sancho, nonostante le sfide iniziali e il mercato ancora aperto. Il club bianconero continua a spingere con determinazione per portare l’attaccante inglese in Italia, lavorando a stretto contatto con il Manchester United per trovare un’intesa che possa soddisfare entrambe le parti. La trattativa è in fermento e il futuro di Sancho potrebbe scrivere una svolta importante per la Juve. Restate sintonizzati per gli ultimi aggiornamenti.

Sancho Juventus, dall'apertura del giocatore alla trattativa con il Manchester United: gli ultimissimi aggiornamenti. La Juventus continua a spingere per Jadon Sancho, l'attaccante inglese che il Manchester United è disposto a cedere. Come riportato da Di Marzio, il calciomercato Juve non ha abbandonato la pista Sancho, nonostante le difficoltĂ iniziali. Il club bianconero sta lavorando per trovare un'intesa con il Manchester United, che ha avanzato una richiesta importante per il trasferimento dell'esterno offensivo. Nonostante le cifre elevate, la Juve è determinata a portare il giocatore a Torino, consapevole del potenziale che Sancho potrebbe esprimere nel campionato italiano.

? La #Juventus è in trattativa con il Manchester United per Jandon Sancho, c’è positività . IL GIOCATORE HA APERTO AL TRASFERIMENTO A TORINO! [@SkySportsNews ] Vai su X

La Juventus nelle ultime ore ha intensificato i contatti con il Manchester United per Jadon Sancho Come riportato da Gianluca Di Marzio, i bianconeri starebbe spingendo per portare in Italia il talento inglese che negli ultimi mesi ha vestito la maglia del Chel Vai su Facebook

