La Lazio vince in rimonta primo ko per l' Empoli

All'Olimpico avanti i toscani con Esposito, poi Zaccagni e Pedro ribaltano tutto. ROMA - La Lazio batte 2-1 in rimonta l'Empoli: le reti di Zaccagni e Pedro ribaltano l'iniziale vantaggio di Esposito e fanno esultare il pubblico dell'Olimpico. Primo ko del campionato per i toscani; biancocelesti che

La Lazio batte 2-1 in rimonta l’Empoli e aggancia la Juve al terzo posto - Allo stadio Olimpico i biancocelesti vanno sotto per il gol di Esposito ma ribaltano la partita con Zaccagni e Pedro La Lazio batte 2-1 in rimonta l'Empoli, chiude una settimana perfetta con tre vittorie in tre partite e sale al 3° posto in classifica agganciando la Juventus a quota 13. Prima ... (Sbircialanotizia)

Lazio-Empoli, vittoria in rimonta per i biancocelesti: Zaccagni e Pedro firmano il 2-1. Quarta vittoria di fila per Baroni - Con un bel po' di fatica, alla fine la Lazio si porta a casa la Quarta vittoria di fila superando 2-1 l'Empoli. I biancocelesti approcciano la seconda sosta Nazionali in vetta all'Europa... (Ilmessaggero)

