Bagnaia trionfo totale in Giappone

AGI - Francesco Bagnaia vince anche il Gran Premio del Giappone bissando il successo di ieri nella Sprint Race. L'azzurro campione del mondo in carica domina la gara sin dalla partenza, prendendosi la leadership già dalla prima curva e difendendola fino alla fine dai tentativi di rimonta di Jorge Martin, arrivato secondo dopo lo start dall'11 posto.  Pecco rosicchia altri punti in classifica al rivale spagnolo, avvicinandosi a -10 dalla vetta quando mancano ormai solo quattro appuntamenti stagionali. Terza posizione per Marc Marquez a completare l'ennesima tripletta di Ducati sul podio, solo quarto invece Enea Bastianini. Ancora buona la partenza per Bagnaia che già dopo la prima curva si ritrova a dettare i tempi davanti a tutti, trascinandosi dietro Acosta, Binder ed un indemoniato Martin, capace di recuperare ben sette posizioni in poche curve.

