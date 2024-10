La Bellissima Bionda in Bikini | Che fine ha fatto Bo Derek?

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Quanti di voi si ricordano di Bo? Per me è sempre stata una delle preferite e quando ho scoperto cosa hanegli ultimi anni, sono rimasta ancora più colpita da questa dea. Ricordo la prima volta che vidi Bonel suo debutto cinematografico nel 1979: era impossibile non notare la splendida giovane donnadai chiari occhi azzurri nel film “10”. Ma cosa è successo dopo il suo periodo iconico a Hollywood? Boè nata come Mary Cathleen Collins ed è cresciuta in California. Si è fatta conoscere presto a Hollywood: sua madre lavorava per l’attrice svedese-americana Ann-Margeret. Grazie ai contatti della madre, Bo ottiene un agente all’età di 16 anni, cosa che le permetterà di ottenere il suo primo ruolo cinematografico nel film C’era una volta un amore. Il film è stato girato nella romantica isola di Mykonos, nell’arcipelago greco.