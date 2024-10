Formula 1 partnership globale per 10 anni con Lvmh

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)diventerà partnerdella1 a partire dal 2025 nell’ambito di un accordo decennale al quale parteciperanno diverse Maison emblematiche di: Louis Vuitton, Moët Hennessy e TAG Heuer. Lo comunicano in una nota la multinazionale del lusso e la1. “In un momento in cui la1 si sta affermando come un vero e proprio fenomeno culturale, al crocevia tra sport e spettacolo, suscitando l’entusiasmo generale, questo accordo senza precedenti tra il leader mondiale nel lusso e la disciplina regina degli sport motoristici sarà lanciato all’inizio della stagione prossima. Coniugando i valori di creatività ed eccellenza del gruppoe quelli di innovazione e di alto livello di prestazioni della1, questariunirà il meglio dei due mondi”, sottolinea la nota.