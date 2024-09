Tzigano una vita tra i rally | La mia carriera sulla scia dei grandi piloti locali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Pistoia, terra dicome Mauro Nesti e Fabio Danti. E di tanti altri che hanno contribuito a rafforzare la tradizione motoristica della città. Come Marco Sabatino Ranalli, classe 1961. Per tutti, “”. Un vero e proprio giramondo, sì, ma dei. «In città sono conosciuto più col nome da pilota che col mio vero nome», confessa subito Ranalli. Pardon,. «Trenta, quarant’anni fa gli pseudonimi venivano usati anche per ere pubblicità in famiglia. Mia madre è sempre stata apprensiva. Ha sempre contestato a mio padre il fatto che mi avesse insegnato a guidare a 12 anni: a quell’età portavo la 500 con la doppietta. E quindi scelsi quel soprannome per rappresentare una persona che ancora non aveva fermezza sul dove vivere definitivamente. E l’ho usato fino alla fine della mia, circa vent’anni fa».