Tempesta di vento | pino piomba su un’auto e ferisce una donna

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Ladiche si è è scatenata ieri mattina lungo la costa e nel primo entroterra, ha impegnato strenuamente i vigili del fuoco di Pesaro che sono dovuti intervenire in una ventina di casi per rimuovere grossi rami o piante cadute a terra per le raffiche violente. L’episodio più pericoloso si è verificato ieri mattina lungo la Strada Panoramica Ardizio, all’altezza del civico 45. Quimobile in transito è stata centrata da un grossoche è stato letteralmente piegato e divelto. Al volante c’era unache per fortuna ha riportato ferite non gravi ma che è stata comunque trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Pesaro. Nella stessa zona è caduto un altro, che ha colpito e abbattuto un cavo della linea telefonica. Due cercatori di funghi invece si sono persi contemporaneamente. Uno a Mercatello sul Metauro e un altro a Carpegna.