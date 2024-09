MotoGP qualifiche GP Indonesia oggi in tv | orari programma e come seguirle in diretta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024) Lavive il quindicesimo round della stagione 2024, il Gran Premio di. Il motomondiale ha salutato l’Europa dopo il GP dell’Emilia Romagna, addentrandosi nel continente asiatico per una tournée che vedrà team e piloti impegnati per il prossimo mese. La prima tappa del blocco asiatico si svolge sul circuito Pertamina Mandalika, che ha ospitato laper la prima volta nel 2022. Il fine settimana di gara entra nel vivo con le, in scena nella prima mattinata italiana di sabato 28 settembre. Il semaforo verde della pitlane scatterà infatti alle 04:50, dando inizio al Q1. Dopo la prima frazione, che –di consueto – mette in palio due pass per la fase successiva, è inil Q2, che partirà alle 05:15. I risultati delledecideranno l’ordine di partenza non solo della gara sprint, ma anche del Gran Premio domenicale.