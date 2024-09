Oggi tocca a Simeone il Palermo è tra le sue vittime preferite | il dato che lo certifica

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 26 settembre 2024) Attesa per la sfida tra Napoli e, con il centravanti argentinopronto a scendere in campo dal 1?. L’attesa per il derby del Sud tra Napoli eè palpabile. La squadra partenopea si prepara a scendere in campo con una formazione completamente rivisitata. Dal primo minuto fiducia a Giovanni, il “Cholito”, come centravanti titolare. La strategia di Antonio Conte punta su un attacco incisivo, con Neres finalmente protagonista dal primo minuto e Ngonge sugli esterni. Raspadori esi alterneranno al centro, con l’obiettivo di sfruttare ogni occasione ed avanzare verso gli ottavi della competizione. A dare ‘speranza’ ai tifosi napoletani è una statistica che non passa inosservata: ilsembra portare fortuna al centravanti argentino. Nel dicembre 2016, quando indossava la maglia del Genoa,mise a segno una doppietta proprio contro i rosanero.