Calciomercato Milan Zlatan Ibrahimovic studia il colpo dal Salisburgo per il centrocampo Il profilo

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 26 settembre 2024)ha messo nel mirino un centrocampista delper gennaio. Ecco di chi si tratta Lucas Gourna-Douath è il nuovo obiettivo della dirigenza delper gennaio., infatti, sta già pensando alla sessione invernale die guarda all’estero per quanto riguarda il. Visto l’infortunio di Ismael Bennacer (che starà fuori almeno fino a inizio 2025), c’è la volontà di intervenire con almeno un acquisto per il reparto centrale del campo. L’indiziato principale è il giovanissimo mediano delGourna-Douath. Parliamo di un francese classe 2003 che sta mettendo in mostra ottime qualità, con grandi capacità di recuperare palloni e mantenere la squadra in equilibrio.