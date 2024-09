Luca Salvadori 10mila persone in piazza ai funerali L’addio di Jovanotti e Gianni Morandi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Migliaia disi sono radunate davanti alla Basilica di Santa Maria delle Grazie a Milano per dare l’ultimo saluto a, il pilota motociclistico scomparso tragicamente a soli 32 anni il 14 settembre, durante una gara su strada a Frohburg, in Germania, valida per l’International Road Racing. Nonostante le condizioni meteorologiche avverse, con pioggia battente, la folla di amici, familiari e cittadini comuni ha voluto rendere omaggio al giovane pilota, la cui morte ha scosso profondamente la comunità. A testimonianza dell’affetto e del rispetto verso, vista la grande affluenza, sono stati allestiti due maxi schermi all’esterno della chiesa, permettendo a chi non è riuscito a entrare di seguire la funzione funebre.