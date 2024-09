Il Guardasigilli Carlo Nordio incontra l’omologa serba Maja Popovic

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di mercoledì 25 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Ilha ricevuto questa mattina nel suo studio in via Arenula la Ministra della Giustizia della Serbia,, in visita a Roma. Al centro del colloquio, uno scambio di vedute sui i sistemi giudiziari dei due Paesi e la collaborazione nel campo della giustizia, basata sui due accordi bilaterali firmati nel 2019 relativi all’estradizione e all’assistenza giudiziaria in materia penale.ha anche illustrato i punti principali della riforma della giustizia che si sta realizzando in Serbia, richiesta per l’adesione di Belgrado ai Trattati europei.