Fa gol alla squadra del padre | Ma poi il pareggio è stato giusto

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Derby in famiglia nel match di Prima categoria tra Osteria Nuova e Montecalvo finita 1 a 1, da una parte Luigi Cocchi presidente e dall’altra il figlio Tommaso. È successo sabato pomeriggio quando al comunale di Montelabbate le due squadre si sono incontrate per la prima giornata della nuova stagione sportiva. Pronti via e dopo appena 10 minuti Tommaso va in gol per il momentaneo vantaggio del Montecalvo. Presidente, dica la verità: cosa ha provato dopo la rete di suo figlio? "Da una parte un po’ di preoccupazione per la mia, che però ha reagito immediatamente, dall’altra l’emozione per la rete di Tommaso". Cosa vi siete detti dopo della gara? "Ho fatto i complimenti a mio figlio sia per la rete che per la bella prestazione sia sua che della sua forte". Dal papà presidente al figlio giocatore.