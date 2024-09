Oroscopo Paolo Fox settimana 23-29 settembre 2024 con classifica a stelle

Leggi tutta la notizia su ultimora.news

(Di domenica 22 settembre 2024) Cosa ha in serbo l'diFox per lada lunedì 23 a domenica 29? Il Sole transiterà nella casa della Bilancia, mentre Venere farà il suo ingresso in Scorpione. La fortuna arriderà la Vergine, che ritrova una grande grinta, la Bilancia trionferà in amore, e lo Scorpione ritroverà tanta sicurezza nelle proprie qualità. Approfondiamo le previsioni astrologiche fino al 29/9, scoprendo anche lada 3 a 5leFox dal 23 al 29: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Amore: stai per entrare in una fase piena di passione. I single dovranno puntare tutto sul giorno 27. Chi ha vissuto dei problemi o è stato geloso, potrà recuperare. Lavoro: stanno per arrivarti delle buone occasioni e potrai mettere ben in chiaro qualcosa di importante. Sii prudente negli investimenti. Fortuna: venerdì al top.