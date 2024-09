Olimpia Milano | la Supercoppa è biancorossa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Casalecchio di Reno (Bologna) - Mille emozioni vincenti per l'che si aggiudicata laall'Unipol Arena superando la Virtus Bologna per 98-96 dopo un tempo supplementare. Dalla squadra spenta del 1° tempo, a quella grintosa della ripresa, fino a quella rapace del supplementare. Nel complesso l'Armani può dirsi contenta, ha superato le avversità ed ha conosciuto i suoi nuovi "campioni". L'MVP Dimitrijevic ha le chiavi in mano della squadra ed ha chiuso con 16 punti e 6 assist, Bolmaro ha iniziato da pulcino spaurito ed ha chiuso con i canestri decisivi (2/3 da 2, 3/4 da 3 e 5/6 ai liberi), Nebo ha dominato le plance con 10/15 da 2 e 9 rimbalzi. La Virtus parte forte sfruttando la buona vena di Clyburn da 3, mentre Shengelia schiaccia il 7-15 al 6'.