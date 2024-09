Come un terremoto intera famiglia distrutta | cos' ha causato il crollo della palazzina a Saviano

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) In via Tappia 5 ala scena è "quella di un": all'alba nella cittadina alle porte di Napoli esplode unadi due piani, a causa di una fuga di gas GPL al secondo piano, e l'edificio implode, crollando su se stesso. Sotto le macerie, una. Sono morti due fratellini, un bimbo di 6 anni e una bimba di 4. Sono ancora disperse la mamma e la nonna, che abitava al secondo piano. Sono stati tratti in salvo invece il padre, che al momento del disastro secondo le prime ricostruzioni era nel garage e si stava preparando a uscire, e il figlio più piccolo di 2 anni. L'uomo è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Cardarelli di Napoli, nel reparto di terapia intensiva grandi ustionati con prognosi strettamente riservata, mentre il piccolo è al Santobono, sempre a Napoli, ma non è in pericolo di vita: ha riportato la frattura del femore.