Una delle opere più importanti della nostra storia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 21 settembre 2024) Soddisfatto, alla presentazione del progetto, il sindaco di Camaiore Marcello Pierucci che ha puntato tante risorse ed energie sulla riqualificazione dell’Arlecchino. "Partiamo. C’è chi non ci credeva, ma fin da quando ci siamo insediati abbiamo lavorato duramente per arrivare fino in fondo a quella che è, senza dubbio, unapubbliche piùdi Camaiore eVersilia intera – le parole del primo cittadino –; diamo nuova vita a un’area centrale del nostro litorale, da ormai troppi anni nel degrado, pronti a scrivere una nuovaper tutto il comprensorio". "L’Arlecchino è sempre stata un’area centrale per tutta la costa e non solo – ha detto Pierucci –: un punto di raccordo e di incontro, protagonistaVersilia degli anni d’oro. E così vogliamo che torni ad essere.