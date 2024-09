Jorge Martin | Sono più costante di Bagnaia con meno vittorie sono primo in classifica

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 21 settembre 2024) La lotta per il titolo in MotoGp si accende.è in testa alla, ma dietro di lui c’èpronto a ricucire il gap di 7 punti. La Gazzetta dello Sport intervista il pilota spagnolo, che ha analizzato la gara che lo attende a Misano.ha fatto il nuovo record. «Qui lo vedo un po’ più forte di me sul giro secco, e credo che per la pole si possa scendere sotto l’1’30”. Ma se qualcuno può farlo, siamo lui e io. Mifocalizzato molto sul time attack, dove faticavo. E ho avuto le risposte che cercavo. Come ritmo il mio passo, invece, è fantastico». Cosa cambia nel correre due volte sulla stessa pista in pochi giorni? «Abbiamo girato tanto qui, fatto i test, siamo tutti più in forma. Ma alla fine il risultato non credo che cambierà molto, a lottare lì davanti saremo gli stessi. In questo momento sembra che Pecco e io siamo un passo avanti a tutti.