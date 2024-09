La scuola permette ad un alunno di identificarsi in un animale | è il primo caso di bambino lupo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 20 settembre 2024) In Scozia è nato il” e ilsta suscitando un dibattito politico e sociale molto acceso. La vicenda è stata raccontata dal Daily Mail, secondo il quale unascozzese avrebbe permesso ad undiin un, precisamente un. La storia delIl consiglio dei docenti della, frequentata dal piccolo, ha deciso di sostenere ilnella sua identificazione in un, una condizione da attribuire alla cosiddetta “disforia di specie”. A quanto pare questa è una condizione piuttosto diffusa in Scozia, dove i bambini tendono acon diversi animali come uccelli, volpi, serpenti e addirittura draghi. In Gran Bretagna infuria la polemica sulla, che asseconda quella che viene giudicata una semplice fantasia da