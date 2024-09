Il principe che a 11 anni prende già lezioni di volo

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di mercoledì 18 settembre 2024) IlGeorgele sue primediIlGeorge del Galles, figlio maggiore di Kate Middleton e delWilliam, ha recentemente sperimentato la sua prima lezione dia soli 11. La lezione ha avuto luogo poco prima del suo ritorno a scuola, segnando un’emozionante pietra miliare nella sua giovane vita. Prima esperienza diSecondo The Sun, il debutto indelGeorge è avvenuto al White Waltham Airfield nel Berkshire, sede del West London Aero Club. Situato a soli 20 minuti da Adelaide Cottage a Windsor, dove risiede la famiglia reale, l’aeroporto è stato l’ambiente perfetto per il “battesimo dell’aria” di George. I suoi genitori, Kate e William, erano presenti per sostenerlo durante questa importante occasione.