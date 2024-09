Esplosioni in Libano e Siria 11 morti e 4mila feriti | perché Israele ha attaccato i cercapersone di Hezbollah

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 18 settembre 2024) È di 11il bilancio dell’attacco diadin: esplosi migliaia di. Sono bastati meno di 20 grammi di tetranitrato di pentaeritrite (Petn), posizionati all’interno dei dispositivi, per colpire in modo massiccio l’organizzazione paramilitare islamista sciita ed antisionista libanese. I, ordinati daper sfuggire alle intercettazioni cui sono soggetti i moderni dispositivi, sono giunti in5 mesi fa. Sono stati prodotti a Budapest, in Ungheria, dalla Bac Consulting Kft, anche se riportavano il marchio della società taiwanese Gold Apollo. Prima della consegna sono stati intercettati dal Mossad, i servizi segreti israeliani.in, 11(ANSA FOTO) – cityrumors.itL’intelligence israeliana avrebbe messo l’esplosivo tra le batterie dei dispositivi radio.