Circeo 18enne tenta il suicidio | salvata da carabinieri e pompieri

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 18 settembre 2024) San Felice, 18 settembre 2024 – Nella serata del 17 settembre a san felice, idel dipendente N.O.R. – Aliquota Radiomobile, a seguito di richiesta pervenuta al 112, intervenivano in una palazzina, ove al secondo piano di una palazzina condominiale, una ragazza diciottenne, si era barricata, sola in casa, all’interno dell’abitazione ove vive con la madre e armata di un coltello da cucina, minacciava il. Sul posto successivamente intervenivano personale del 118, dei Vigili del Fuoco di Terracina e idella Stazione di San Felice. Dopo una valutazione delle circostanze, con l’utilizzo di una scala, il personale del dipendente N.O.R.