Non è tempo di rincorrere i cinesi sull’automotive Torlizzi commenta la visita di Wentao

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 16 settembre 2024) Doppia tappa italiana per Wang, ministro del Commercio cinese, che dopo aver preso parte al Forum di dialogo imprenditoriale Italia-Cina tenutosi ad aprile a Verona, ha promosso una nuovaa Roma: prima ha incontrato alla Farnesina il ministro degli esteri Antonio Tajani e poi Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy. Sul tavolo, tra le altre cose, la ricerca di un secondo produttore di auto in Italia: si era fatta largo infatti l’ipotesi di Dongfeng Motor, tra i principali big dell’industria cinese controllato al 100% dal governo che potrebbe insediarsi in Piemonte.