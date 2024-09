La settimana della Federal Reserve | cosa aspettarsi e cosa osservare

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 16 settembre 2024) Il tanto atteso taglio dei tassi da parteFed è arrivato: mercoledì sera la banca centrale statunitense annuncerà le decisioni di politica monetaria ed è praticamente scontata una riduzuio0ne dei tassi d’interesse. Un segnale che in molti attendevano da tempo e che starebbe a significare la finefase emergenziale legata all’inflazione e l’avvio di un’altra fase del ciclo economico, caratterizzata da una bassa crescita. Maattendersi da questa riunione? E quale sarà la reazione dei mercati? Il parere degli analist8i non è unanime e dipende dalla lettura più o meno pessimistica dei più recenti dati macroeconomici. Le attese I consensus raccolto da Bloomberg in un pool di 46 economisti preannuncia un taglio dei tassi di 25 punti base, che darebbe un timido segnale che le cose stanno cambiando.