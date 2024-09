Famiglia ricchezza della città Coppie benedette in Cattedrale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024) "Lanostra Chiesa e prima e più ancora dell’interasocietà sia legata essenzialmente a questo essere". Lo ha auspicato l’arcivescovo Ivan Maffeis all’omeliacelebrazione eucaristicaGiornata diocesana, ieri a Perugia, in una gremitadi San Lorenzo. Un evento promosso dalla Confraternita del Santo Anello e dall’Ufficio diocesano per la Pastorale familiare, nell’ambitoFestaMadonna delle Grazie, proseguito, nel pomeriggio, con tanti bambini e adulti nel chiostro di San Lorenzo diventato un “oratorio a cielo aperto”. Monsignor Maffeis, durante la celebrazione, ha voluto attorno all’altare gli operatoriformazione dei fidanzati nei percorsi prematrimoniali per conferirgli il mandato del nuovo anno pastorale.