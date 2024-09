Blitz antidroga 23 kg di stupefacenti in auto | arrestati due uomini tra Scafati e Poggiomarino

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 16 settembre 2024) Duedirestano in carcere dopo essere stati sorpresi con 23 chili di droga a bordo della loro. Il giudice per le indagini preliminari (GIP) ha confermato la misura cautelare a seguito dell’arresto avvenuto pochi giorni fa ad opera dei finanzieri del Comando provinciale di Napoli, tra i comuni di. Il posto di blocco e la scoperta Il controllo è scattato quando i finanzieri del gruppo di Torre Annunziata hanno notato un’seguire a breve distanza un monovolume, destando sospetti per la modalità di guida. Sottoposta la vettura a un controllo, nel portabagagli sono stati trovati 10 chili di marijuana suddivisi in due scatole di cartone, e 13 chili di cocaina conservati in una valigia. Durante una perquisizione successiva nell’abitazione di uno dei duesono stati rinvenuti ulteriori 200 grammi di hashish.