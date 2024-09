Confindustria Longobardi | In manovra conferma taglio cuneo misure per energia e Sud

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 15 settembre 2024) Milano, 15 set. (Adnkronos) –deldelfiscale, interventi per ridurre il costo dell’ad hoc per il mezzogiorno. Nella prossimache il governo si prepara a presentare è fondamentale l’inserimento e ladiche vadano in favore delle imprese, alle prese con un prolungato periodo di difficoltà. Il presidente diMolise, Vincenzo, intervistato dall’Adnkronos, elenca le priorità degli industriali, che si riuniranno mercoledì prossimo per l’assemblea annuale.