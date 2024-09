Teenage Mutant Ninja Turtles | Mutant Mayhem mostra il suo gameplay

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di sabato 14 settembre 2024) Outright Games, in collaborazione con Paramount Game Studios, è entusiasta di rivelare il nuovo emozionante trailer di gioco dell’attesissimos Unleashed. Sviluppato da AHeartfulofGames, questo gioco 3D Brawler/Platformer incentrato sulla storia uscirà il 18 ottobre 2024 e sarà disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series XS e Steam. Continuando la storia del successo di Paramount Pictures del 2023, i fan dell’amato franchise possono prepararsi a fare squadra con le loro tartarughe preferite, affrontando missioni da soli o in squadra con un amico in cooperativa fino a 2 giocatori.